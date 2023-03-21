Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu kimdir? Muzaffer Uslu neden öldü?
Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu hayatını kaybetti. Yurttaşlar Muzaffer Uslu'nun neden öldüğünü ve kim olduğunu araştırıyor. Peki, Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu kimdir? Muzaffer Uslu neden öldü?
İzmir'de yaşayan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, hayatını kaybetti. Uslu'nun ölüm nedeniyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
MUZAFFER USLU NEDEN ÖLDÜ?
İzmir'in Konak ilçesinde olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.
MUZAFFER USLU KİMDİR?
50 yaşındaki Muzaffer Uslu, Ülkü Ocakları Ege Bölgesinin eski başkanıydı. Evli olan Uslu, 2 çocuk babasıdır.
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