Carl Sagan kimdir, nereli? Carl Sagan'ın uzmanlık alanı nedir?
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Celal Şengör, canlı yayında Carl Sagan ile ilgili konuşulurken ağzından küfürü kaçırında stüdyoda kahkahalar havada uçuştu. Yurttaşlar Carl Sagan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Carl Sagan kimdir, nerelidir? Carl Sagan'ın uzmanlık alanı nedir?
Astrobiyolojinin öncülerinden olan Carl Sagan, bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos (Kozmos) ile dünya çapında tanındı. Türkiye'de ise Prof. Dr. Celal Şengör ile birlikte gündeme geldi. Peki, Carl Sagan kimdir, nerelidir? Carl Sagan'ın uzmanlık alanı nedir? İşte, ayrıntılar...
CARL SAGAN KİMDİR?
Carl Sagan, 9 Kasım 1934 yılında Brooklyn'de doğdu. Musevi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Sagan, kolejden mezun olduktan sonra Şikago Üniversitesinde eğitim aldı. Carl Sagan, Fizik, astronomi ve astrofizik eğitimlerini tamamladı ve 1955 yılında mezun oldu. Yüksek lisansından sonra doktora eğitimini de tamamladı.
Sagan, 1968 yılına kadar Harvard Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971 yılında profesör oldu ve Cornell Üniversitesinde bir laboratuvarın başına getirildi. Güneş sisteminin keşfi için büyük araştırmalar yaptı, insansız uzay görevini yönetti.
Bilim insanı Sagan, 1960 yıllarında bilim insanlarının elinde Venüs gezegeni hakkında bilgiler mevcut değildi. Venüs ile ilgili bir olasılık raporu hazırladı. Carl Sagan'a göre gezegenin yüzeyi kuru ve sıcaktı. Zaman içinde yapılan araştırmalara göre Sagan'ın olasılıkları doğru çıktı.
Sagan, dünya dışı akıllı canlıların etraflıca araştırmasını istiyordu. Dünya dışı varlıkların yaşam formalarından gelen sinyalleri almak için radyo teleskopları kullanmayı bilim dünyasına teşvik etti. Bir kemik hastalığı sebebi ile 20 Aralık 1996 yılında yaşama veda etti.
Carl Sagan, sadece bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal konulara duyarlılığı ve popüler bilim yazarlığı ile de tanınan bir araştırmacıdır. Bilginin yaygınlaşması ve bilimin anlaşılır olması için önemli çalışmalar yaptı. Birçok kitap yazdı ve belgesel dizileri çekti.
Sagan'ı diğer bilim insanlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri, düşüncelerini ve bilgisini herkesin anlayabileceği şekilde ve kolayca ifade edebilmesidir. Bu sayede, evren ve bilim hakkında birçok insanın daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Kendine özgü ve yaratıcı anlatımı ile etkileyici eserler ortaya çıkardı. "Contact" adlı kitabı, 1997'de Jodie Foster'ın başrolünde olduğu bir film olarak sinemalarda gösterildi.
CARL SAGAN ÖDÜLLERİ
Akademik Bilim Çalışmaları İçin;
- Apollo Başarı Ödülü, NASA
- Sıradışı Bilimsel Başarı Ödülü, NASA
- Amerikan Felsefe Cemiyeti Üyeliği (1995)
- John F. Kennedy Astronotik Ödülü (1982), Amerikan Astronotik Cemiyeti
- Klumpke-Roberts Ödülü, Pasifik Astronomi Cemiyeti (1974)
- Altın Plak Ödülü, Amerikan Başarı Akademisi (1975)
- Konstantin Tisolkovsky Madalyası, Sovyet Kozmonotlar Federasyonu
- Lowell Thomas Ödülü, The Explorers Club (75. Yıl Özel Ödülü)
- Masursky Ödülü, Amerikan Astronomi Cemiyeti
- Miller Araştırma Fellowship Ödülü, Miller Enstitüsü (1960-1962)
- Oersted Madalyası, Amerikan Fizik Öğretmenleri Derneği (1990)
- Le Prix Galabert d'astronautique, Uluslararası Astronotik Federasyonu
- UCLA Madalyası (1991)
- Uluslararası Uzay Hall of Fame Ödülü (2004)
- Whittier Koleji Fahri Doktorası (1978)
Popüler bilim çalışmaları için;
- Üstün Televizyon Başarısı Yıllık Ödülü, Ohio State University (1981), PBS Cosmos Serisi için
- NASA Ayrıcalıklı Halk Servisi Ödülü (1977)
- Emmy Ödülü, Sıradışı Bireysel Başarı (1981), PBS Cosmos Serisi için
- Emmy Ödülü, Sıradışı Bilgilendirici Seri (1981), PBS Cosmos Serisi için
- Helen Caldicott Liderlik Ödülü, Nükleer Silahsızlanma İçin Kadın Hareketi
- Hugo Ödülü, En İyi Dramatik Sunum (1981), PBS Cosmos Serisi için
- Hugo Ödülü, En İyi Kurgusal Olmayan Kitap (1981), Cosmos kitabı için
- Hugo Ödülü, En İyi Dramatik Sunum (1998), Contact filmi için
- Yılın Hümanisti Ödülü (1981), Amerikan Hümanist Derneği
- Mantığa Övgü Ödülü (1987), Skeptical Inquiry Komitesi
- Isaac Asimov Ödülü (1994), Skeptical Inquiry Komitesi
- Campbell Anma Ödülü (1974), The Cosmic Connection kitabı için
- Joseph Priestley Ödülü, İnsanlığın iyiliğine yaptığı üstün katkılardan ötürü
- Locus Ödülü (1986), Contact kitabı için
- Peabody Ödülü, Cosmos belgeseli için (1980)
- Halk İyiliği Madalyası (1994), ABD Ulusal Bilimler Akademisi
- Pulitzer Ödülü, Genel Kurgu-Dışı, The Dragons of Eden kitabı için
- Bilimkurgu Kroniği Ödülü (1998), Contact kitabı için
- 99. En Büyük Amerikalı İlanı, Discovery Channel
- Demosthenian Edebiyat Cemiyeti Onursal Üyeliği (10 Kasım 2011)
- New Jersey Hall of Fame (2009)
- Skeptikler Pantheonu, Skeptics Inquiry Komitesi (Nisan 2011)
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