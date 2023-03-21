Carl Sagan kimdir, nereli? Carl Sagan'ın uzmanlık alanı nedir?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:33

Astrobiyolojinin öncülerinden olan Carl Sagan, bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos (Kozmos) ile dünya çapında tanındı. Türkiye'de ise Prof. Dr. Celal Şengör ile birlikte gündeme geldi. Peki, Carl Sagan kimdir, nerelidir? Carl Sagan'ın uzmanlık alanı nedir? İşte, ayrıntılar...

CARL SAGAN KİMDİR?

Carl Sagan, 9 Kasım 1934 yılında Brooklyn'de doğdu. Musevi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Sagan, kolejden mezun olduktan sonra Şikago Üniversitesinde eğitim aldı. Carl Sagan, Fizik, astronomi ve astrofizik eğitimlerini tamamladı ve 1955 yılında mezun oldu. Yüksek lisansından sonra doktora eğitimini de tamamladı.

Sagan, 1968 yılına kadar Harvard Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971 yılında profesör oldu ve Cornell Üniversitesinde bir laboratuvarın başına getirildi. Güneş sisteminin keşfi için büyük araştırmalar yaptı, insansız uzay görevini yönetti.

Bilim insanı Sagan, 1960 yıllarında bilim insanlarının elinde Venüs gezegeni hakkında bilgiler mevcut değildi. Venüs ile ilgili bir olasılık raporu hazırladı. Carl Sagan'a göre gezegenin yüzeyi kuru ve sıcaktı. Zaman içinde yapılan araştırmalara göre Sagan'ın olasılıkları doğru çıktı.

Sagan, dünya dışı akıllı canlıların etraflıca araştırmasını istiyordu. Dünya dışı varlıkların yaşam formalarından gelen sinyalleri almak için radyo teleskopları kullanmayı bilim dünyasına teşvik etti. Bir kemik hastalığı sebebi ile 20 Aralık 1996 yılında yaşama veda etti.

Carl Sagan, sadece bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal konulara duyarlılığı ve popüler bilim yazarlığı ile de tanınan bir araştırmacıdır. Bilginin yaygınlaşması ve bilimin anlaşılır olması için önemli çalışmalar yaptı. Birçok kitap yazdı ve belgesel dizileri çekti.

Sagan'ı diğer bilim insanlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri, düşüncelerini ve bilgisini herkesin anlayabileceği şekilde ve kolayca ifade edebilmesidir. Bu sayede, evren ve bilim hakkında birçok insanın daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Kendine özgü ve yaratıcı anlatımı ile etkileyici eserler ortaya çıkardı. "Contact" adlı kitabı, 1997'de Jodie Foster'ın başrolünde olduğu bir film olarak sinemalarda gösterildi.

CARL SAGAN ÖDÜLLERİ

Akademik Bilim Çalışmaları İçin;

Apollo Başarı Ödülü, NASA

Sıradışı Bilimsel Başarı Ödülü, NASA

Amerikan Felsefe Cemiyeti Üyeliği (1995)

John F. Kennedy Astronotik Ödülü (1982), Amerikan Astronotik Cemiyeti

Klumpke-Roberts Ödülü, Pasifik Astronomi Cemiyeti (1974)

Altın Plak Ödülü, Amerikan Başarı Akademisi (1975)

Konstantin Tisolkovsky Madalyası, Sovyet Kozmonotlar Federasyonu

Lowell Thomas Ödülü, The Explorers Club (75. Yıl Özel Ödülü)

Masursky Ödülü, Amerikan Astronomi Cemiyeti

Miller Araştırma Fellowship Ödülü, Miller Enstitüsü (1960-1962)

Oersted Madalyası, Amerikan Fizik Öğretmenleri Derneği (1990)

Le Prix Galabert d'astronautique, Uluslararası Astronotik Federasyonu

UCLA Madalyası (1991)

Uluslararası Uzay Hall of Fame Ödülü (2004)

Whittier Koleji Fahri Doktorası (1978)

Popüler bilim çalışmaları için;

Üstün Televizyon Başarısı Yıllık Ödülü, Ohio State University (1981), PBS Cosmos Serisi için

NASA Ayrıcalıklı Halk Servisi Ödülü (1977)

Emmy Ödülü, Sıradışı Bireysel Başarı (1981), PBS Cosmos Serisi için

Emmy Ödülü, Sıradışı Bilgilendirici Seri (1981), PBS Cosmos Serisi için

Helen Caldicott Liderlik Ödülü, Nükleer Silahsızlanma İçin Kadın Hareketi

Hugo Ödülü, En İyi Dramatik Sunum (1981), PBS Cosmos Serisi için

Hugo Ödülü, En İyi Kurgusal Olmayan Kitap (1981), Cosmos kitabı için

Hugo Ödülü, En İyi Dramatik Sunum (1998), Contact filmi için

Yılın Hümanisti Ödülü (1981), Amerikan Hümanist Derneği

Mantığa Övgü Ödülü (1987), Skeptical Inquiry Komitesi

Isaac Asimov Ödülü (1994), Skeptical Inquiry Komitesi

Campbell Anma Ödülü (1974), The Cosmic Connection kitabı için

Joseph Priestley Ödülü, İnsanlığın iyiliğine yaptığı üstün katkılardan ötürü

Locus Ödülü (1986), Contact kitabı için

Peabody Ödülü, Cosmos belgeseli için (1980)

Halk İyiliği Madalyası (1994), ABD Ulusal Bilimler Akademisi

Pulitzer Ödülü, Genel Kurgu-Dışı, The Dragons of Eden kitabı için

Bilimkurgu Kroniği Ödülü (1998), Contact kitabı için

99. En Büyük Amerikalı İlanı, Discovery Channel

Demosthenian Edebiyat Cemiyeti Onursal Üyeliği (10 Kasım 2011)

New Jersey Hall of Fame (2009)

Skeptikler Pantheonu, Skeptics Inquiry Komitesi (Nisan 2011)



