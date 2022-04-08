Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesinde 4 yeni formül

08 Nisan 2022 Cuma, 16:30

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü, bayram ikramiyesine yapılacak zamma çevrildi. İkramiyeye yapılacak zam konusunda dört yeni formül üzerinde duruluyor.

Memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 oranında zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Habertürk'ün aktardığına göre, kulislerde bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olacağı konuşuluyor.

Öne çıkan formüller şu şekilde:

Birinci formül: Emekli bayram ikramiyesi için enflasyon oranında artış yapılabilir

2021 yılı enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiyenin yıllık enflasyona göre artırılması durumunda ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilir. Bu formül ile 2022 yılında iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilir.

İkinci formül: Bayram ikramiyesi artışında yeniden değerleme oranı dikkate alınabilir

2022 yılının başında bazı ceza, harç ve vergilerin güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış bayram ikramiyesine yansıtılırsa 1100 liralık tutar, 1498 lira 20 kuruş olabilir. Bu yöntemle 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulabilir.

Üçüncü formül: 2022 yılı net asgari ücretteki yüzde 50.51'lik artış oranı ikramiye artışına da uygulanabilir.

Bu formülün hayata geçirilmesi halinde, emeklilerin ikramiyesi 1655 lira 61 kuruşa çıkabilir. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşabilir.

Dördüncü formül: İkramiye için son formül ise 2 bayram ikramiyesi için toplam asgari ücret tutarında ödeme yapılması.

Bu formüle göre, emeklilere bayramlarda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenebilir. Bu yöntemin hayata geçirilmesi halinde emekli ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olur. Her bayram için ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa ulaşabilir.