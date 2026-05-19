Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor: Mahkemeden kritik 'WhatsApp' kararı

Pandemi sonrası artan "evden çalışma" şekli, iş hayatında kalıcı olarak yer kaplamaya devam ediyor.

WhatsApp mesajları, Teams görevleri, gece e-postaları artık iş mahkemelerinde daha fazla dava konusu oluyor.

Son dönemde verilen bazı yargı kararları ve hukuk değerlendirmeleri ise dikkat çekici. Mesai dışındaki dijital iş talimatları bazı durumlarda “fazla çalışma” kapsamında değerlendirilebiliyor.

YARGIDAN KRİTİK “WHATSAPP” DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin (BAM) yakın tarihli bir kararında, mesai saatleri dışında WhatsApp üzerinden verilen iş talimatlarının çalışma süresi kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

calismayasami.com’da yer alan yazıya göre Mahkeme, işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kararda özellikle iş emri niteliğindeki mesajlar, sürekli yazışma baskısı, mesai sonrası görev verilmesi önemli kriterler arasında yer aldı.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

WHATSAPP KAYITLARI MAHKEMEDE DELİL OLABİLİYOR

"İş hukukçularına göre:

WhatsApp yazışmaları, Teams kayıtları, Zoom toplantıları, e-posta trafiği, sistem giriş çıkış kayıtları fazla mesai davalarında delil olarak kullanılabiliyor.

Özellikle işveren tarafından düzenli görev verilmesi, sürekli dönüş beklenmesi, gece çalışma talimatı gönderilmesi durumunda işçinin fazla çalışma iddiası güçlenebiliyor.

HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA KRİTİK SINIR

4857 sayılı İş Kanunu’na göre: haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai sayılıyor. Fazla çalışma ücretinin ise normal saat ücretinin: yüzde 50 zamlı ödenmesi gerekiyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin son dönem kararlarında da fazla mesai iddialarında: dijital kayıtların, fiili çalışma düzeninin, işveren talimatlarının önem taşıdığı vurgulanıyor.

“SÜREKLİ ULAŞILABİLİR ÇALIŞAN” MODELİ TARTIŞILIYOR

Uzaktan çalışma sisteminde en büyük tartışmalardan biri: “mesainin ne zaman bittiği” sorusu. Birçok çalışan: akşam saatlerinde mesajlara cevap vermek zorunda kaldığını, hafta sonu iş takibinin sürdüğünü, sürekli çevrimiçi kalma baskısı yaşadığını belirtiyor. Çalışma hayatı uzmanları bunun: tükenmişlik, psikolojik baskı, iş-özel yaşam dengesinin bozulması gibi sorunları artırdığına dikkat çekiyor.

AVRUPA’DAKİ “BAĞLANTIYI KESME HAKKI” TÜRKİYE’DE DE TARTIŞILIYOR

Avrupa’da bazı ülkelerde uygulanan: “right to disconnect” yani “bağlantıyı kesme hakkı” Türkiye’de de iş hukuku gündemine girmeye başladı. Bu modele göre çalışanların: mesai dışında mail cevaplama, telefon açma, mesaj takip etme zorunluluğu sınırlandırılıyor. Uzmanlara göre Türkiye’de de ilerleyen dönemde uzaktan çalışmaya ilişkin yeni yasal düzenlemeler gündeme gelebilir."