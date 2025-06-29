Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Araç sahipleri dikkat: Sadece 2 gün kaldı!

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya
işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal
Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi
montajlarını yaptırabilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet
eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla
akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara
otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı.
Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin
bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.
ELLE PLAKA GİRME DÖNEMİ SONA ERDİ
NTV'de yer alan habere göre; sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik
şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın
Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.
Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında
düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.
CEZASI 28 BİN LİRA
UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7
bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.
UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini
tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın
kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını
tamamlamaları gerekiyor.
YAPTIRMAYANLAR GİDER GÖSTEREMEYECEK
TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan
itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK)
bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında
kullanılamayacak.
USULSÜZLÜK CEZASI 140 BİN LİRA
UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket
eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında,
7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları
uygulanabilecek.
MONTAJ İÇİN SON 2 GÜN
UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir
mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için
TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar
tamamlamaları gerekiyor.