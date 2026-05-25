Milyonlarca memurun toplu sözleşmesini düzenleyen yasada değişiklik için görüşmeler sürerken, tartışmalı konular da açılıyor: Baraj mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda geçen hafta yapılan toplantıya hükümet temsilcileri ile memur konfederasyonlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda yapılacak değişikliklerin görüşülmesine devam edildi. Toplantıda, sendikal örgütlenme, toplu sözleşme süreci, işyeri tanımı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı ele alındı.

‘SÜRE UZATILSIN’

Toplu sözleşme müzakere süresinin uzatılması, daha katılımcı olması konuları dile getirildi. Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamazsa süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınıyor. Bu kurulun verdiği karar ise kesin nitelik taşıyor. Ancak kurulda hükümetin belirlediği üyelerin çoğunlukta olmasına sendikalar yıllardır tepki gösteriyor. Konfederasyonlar toplantıda kurulun yapısının değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Konfederasyonlar “grevli toplu sözleşme” talebini de yineledi. Toplantılar bayramdan sonra da devam edecek.

‘SOMUT TALEP HAZIRLAYIN’

Bu arada konfederasyonlardan değişiklik yapılması istenilen yasa maddelerine yönelik somut değişiklik talepleri hazırlamaları da istendi. Konfederasyonlar bu konuda taleplerini bayramdan sonra somutlaştıracak.

BARAJ MI GELİYOR?

Bu arada alınan bilgiye göre, toplantıda bazı temsilciler, memurlara yönelik hizmet kollarında yüzlerce “küçük sendika” olduğuna dikkat çekti. Sürekli yeni sendikalar kurulduğuna işaret ettiler. “Toplu sözleşme primi” yani “toplu sözleşme ikramiyesi” ile “dayanışma aidatı” konuları gündeme geldi. Bu konular tartışma yarattı. Memur-Sen yıllardır “dayanışma aidatı” konusunu gündeme getiriyor. Diğer konfederasyonlar karşı çıkıyor. Dayanışma aidatı, sendika üyesi olmayanlar ile başka sendikalara üye olanların yetkili konfederasyon ya da yetkili sendikalara aidat ödeyerek toplu sözleşmeden yararlanmaları anlamına geliyor. Bu konuda uzlaşma yok. Memur-Sen dışındaki diğer konfederasyonlar “dayanışma aidatına” karşı çıkıyor.

Bu arada daha önce “küçük sendikaların” kurulmasının önüne geçebilmek için “baraj” sistemi getirilmişti. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren yasal düzenleme yapılmıştı. Memur-Sen de bu düzenlemeyi savunmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartını getiren yasa düzenlemesini iptal etmişti. Toplantıda yeniden “küçük sendikalar” konusunun açılması, yeniden “baraj mı getiriliyor” sorusunu gündeme getirdi.

‘SON ŞEKLİ KİM VERECEK?’

Bunun dışında toplantılarda görüşülen konuların yasa teklifi haline getirilmesinde son şekli kimin vereceği konusu da tartışma yarattı. Anlaşma sağlanılan maddelerin aynı şekilde yasa değişikliği teklifinde yer alıp almayacağı konusunda hükümet temsilcileri de net bir yanıt veremedi.