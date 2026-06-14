Milyonlarca öğrenci için kritik dönemeç: YKS maratonunda nefesler tutuldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu cumartesi günü başlayacak.

Büyük sınavın başlangıcı niteliğindeki Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te start alacak. Öğrencilerin temel becerilerinin ölçüleceği bu dev oturuma toplam 2 milyon 425 bin 560 adayın katılması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ ÇİFT OTURUM GERÇEKLEŞECEK

Cumartesi günkü heyecanın ardından maraton, 21 Haziran Pazar günü iki farklı oturumla devam edecek. Adayların kendi alanlarındaki bilgi birikimini sınayacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), sabah saat 10.15'te başlayacak ve bu aşamada 1 milyon 628 bin 200 öğrenci ter dökecek.

Sınav serisinin son ayağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı günün öğleden sonrasında, saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

GÖZLER 22 TEMMUZ'DA OLACAK

Zorlu sınav hafta sonunu geride bırakan adaylar için bir sonraki heyecan ise sonuçların açıklanması olacak.

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması planlanıyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, öğrencilerin üniversite yolculuğundaki son ve en önemli adım olan tercih dönemi resmi olarak başlamış olacak.