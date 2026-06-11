İBB, LGS ve YKS günlerinde bazı noktalarda öğrenci ve ailelerine kumanya desteği verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürlüğü, eğitim alanında yürüttüğü sosyal destek faaliyetleri kapsamında, 2026 yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreçlerinde sınava katılan öğrenciler ve yakınlarına yönelik kumanya dağıtımını bu yıl da gerçekleştiriyor.

MOBİL ARAÇLAR OKUL ÖNLERİNDE HAZIR BULUNACAK

2026 yılı LGS ve YKS günlerinde kumanya dağıtımı, 10 farklı noktada gerçekleştirilecek. Okul önünde hazır bekleyen mobil araçlar aracılığıyla adaylara ve ailelere çay, su, kek, meyve suyu servisi yapılacak. Sınava katılım yoğunluğu, erişilebilirlik ve operasyonel uygunluk kriterleri dikkate alınarak belirlenen sınav merkezleri ve uygulama noktalarında dağıtımlar gerçekleştirilecek. İBB, sosyal destek hizmeti kapsamında uygulama ile birlikte sınav günü öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmayı hedefliyor.