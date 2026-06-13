Milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS için kritik süreç hız kazandı! Sınav takvimi belli olurken gözler giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 YKS ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

2026 YKS NE ZAMAN?

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak sınav 180 dakika sürecek.

YDT (Yabancı Dil Testi): Aynı gün, 21 Haziran 2026 Pazar saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

2026 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-YKS’nin 20 Haziran’da yapılacak TYT oturumu, 21 Haziran’daki AYT ve YDT oturumları için adayların bina ve salon yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgelerini 10 Haziran 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.