Milyonlarca yurttaş yasal takibe düştü: "İşte bu AKP Türkiye’sidir"

20 Şubat 2022 Pazar, 13:16

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2021 yılında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 45 artış artarak 26 milyar 900 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2021 yılında 1 milyon 704 bine çıktı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de kredi ve kredi kartı nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaşadığı problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HALK BİR BANKADAN ÇEKTİĞİ BORCU DİĞER BANKAYA ÖDÜYOR"

“AKP iktidarının ilkel, akla ve mantığa uymayan, anlamsız ve inatçı politikaları nedeniyle 84 milyon Türk vatandaşı ekonomik bir buhran yaşıyor. Demokrasiyi ve hukuku yok sayan tek adam rejiminin neticesinde ekonomi de rayından çıkmış ve bu zihniyet olduğu müddetçe de düzeltilemez hale gelmiştir" diyen Zeybek, "Hal böyle olunca vatandaş da geçim derdine düşmüş, alım gücü dipleri görmüş ve insanlar kredi batağına saplanmıştır. Eşine, çocuğuna, kendisine kazandığı para ile hiçbir şey almaya gücü yetmeyen vatandaş çareyi banka kapılarında, kredi kartlarında bulmuştur. Ancak krediler de faizleriyle biriken borçlarla vatandaşın derdine dert katmıştır. Vatandaşların aldığı para çektikleri kredileri veya kullandıkları kredi kartlarının asgari borcunu ödeyecek bir makullükte bile değildir. O nedenle vatandaşlar da borcu borçla kapama yöntemine gitmektedir. Halkımız bir bankadan çektiği parayı diğer bankaya olan borcunu ödemek için kullanmaktadır. Bu da aslında ekonominin nasıl bir kısır döngüde olduğunu gözler önüne sermektedir. İşte bu AKP Türkiye’sidir. AKP, borcu borçla kapamaya çalışan insanlardan oluşan bir Türkiye oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.