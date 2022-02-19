Milyonlarca kişi bireysel kredi ve kredi kartı mağduru oldu
TBB Risk Merkezi Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı, Aralık 2021 verilerini açıkladı. TBB’nin raporuna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı 2021 yılında 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 353 bin 996 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal alınmış kişi sayısı 2021 yılında 1 milyon 704 bin 412 kişi oldu.
Risk Merkezi verilerine göre, 2021 yılında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 45 artış ile 26 milyar 9 milyon TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,3 puan artış ile yüzde 2,6 oldu.
KREDİ KARTLARINDA ALACAKLAR DA ARTTI
Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yıla göre, yüzde 13 artış ile 7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2021 itibariyle kredi kartı tasfiye olunacak alacak oranı son bir yılda 0,9 puan düşerek yüzde 3,2 oldu.
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