Z kuşağından sessiz çığlık: Yoksulluk sınırında yaşıyorlar, gelecek umutları yok

20 Şubat 2022 Pazar, 02:00

BUPAR Araştırma, siyasetçilerin de gündeminde olan “Z kuşağı”na ilişkin kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırma, 10-13 Şubat tarihlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 15-24 yaş arası 1512 gençle yüz yüze görüşelerek yapıldı. Z kuşağının, sosyoekonomik ve sosyopolitik durumunu, Türkiye’nin güncel sorunlarına bakışını ve gelecekten beklentilerini içeren araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

‘KAYGI İÇİNDELER’

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor. Yüzde 97’si politikacılara ve siyasi partilere güvenmediklerini ifade ediyor. Araştırmaya katılanlar, Türkiye’deki siyasetçileri, “gençlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasına engel” olarak görüyor. Teknoloji ve sosyal medya ile yakından ilgilenen gençlerin yüzde 68.5’i sosyal medyada hiçbir siyasi lideri ve partiyi takip etmiyor. Politikacılara güvenin yüzde 3 düzeyinde kaldığı araştırmada, gençlerin yüzde 87’si “dünya lideri kim” sorusuna “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk” yanıtını veriyor.

GÜNDEMLERİ ZAMLAR

Gençlere göre, ülkenin en temel sorunları arasında “ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı” geliyor. “Türkiye’nin sorunları nelerdir” sorusuna gençlerin yüzde 71.6’sı “Ekonomi, zamlar, doların yükselmesi” yanıtını verirken, yüzde 12’si “eğitim sistemi”, yüzde 7.5’i “adaletsizlikler”, yüzde 6.1’i ise “Ülke yönetimi - Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Araştırmada, “Bir gün içerisinde arkadaşlarınız ile aranızda en çok hangi konuları konuşuyorsunuz” sorusuna verilen yanıt yine ekonomik krizin göstergesi oldu. Gençlerin yüzde 38.7’si bu soruya “ekonomi, zamlar, geçim sıkıntısı” yanıtını verirken, yüzde 21.7’si “eğitim, okul, dersler, üniversite”, yüzde 14.5’i “siyaset”, yüzde 13.8 ise “gelecek ve iş hayatı” konularında konuştuklarını söyledi.

BAŞKA ÜLKEDE OKUMAK ISTIYORLAR



Araştırmaya göre; Türkiye’deki gençlerin yüzde 81’i yoksulluk ve açlık sınırı altındaki hanelerde yaşıyor. Yüzde 72.3’ü “fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye” giderim diyor.



Gençlerin yüzde 70’i, sosyal medyadaki paylaşımlarından “korkuyor, çekiniyor, kaygı duyuyor.” Yüzde 87’si ise Türkiye’deki internet kullanımını pahalı buluyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 92.8’i akıllı telefonu, “doğal bir ihtiyaç, günümüzün zorunlu bir gereksinimi” olarak görüyor.

‘FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK’

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 85’i eğitimde fırsat eşitliği olmadığına, yüzde 79’u sağlıkta fırsat eşitliği olmadığına, yüzde 85’i yargıda eşitlik olmadığına inanıyor. Yüzde 79’u ise Türkiye’de basının özgür olduğunu düşünmüyor. Gençler, ekonomiyi eleştirdiklerinde aldıkları “Telefonunu göster” yanıtını da haksız buluyor.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 74.8’i ise “Sahip olduğunuz telefonun fiyatı ile yaşam koşulları arasında bir ilişki var mı” sorusuna, “Hayır. Ekonomik durumu iyi olmayanlar da şartlarını zorlayarak mecburen son model almaya çalışıyorlar çünkü bu bir ihtiyaç” karşılığını verdi.

