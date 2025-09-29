Milyonları ilgilendiren gelişme... Hepsi kara listeye giriyor: O telefonlar artık kullanılmayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmeliğe göre, bir cep telefonu kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal almazsa bağlantısı kesiliyor ve cihaz “kara liste”ye ekleniyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu uygulama, 2026 yılına yaklaşırken yeniden gündeme geldi.

KULLANILMAYAN TELEFONLAR SİYAH LİSTEYE GİRİYOR

BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) kayıtlı olmasına rağmen, son sinyalin üzerinden bir yıl boyunca hiçbir şebeke hizmeti almayan cihazların iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesiliyor. Bu cihazların kimlik bilgileri de doğrudan “kara liste”ye aktarılıyor.

Araç içi acil çağrı sistemi (e-Call) için kullanılan cihazlar ise teknik imkanlar ölçüsünde bu kapsamın dışında tutuluyor.

2025’TE KULLANILMAYAN TELEFONLAR TAMAMEN KAPATILACAK

Eğer yönetmelikte yeni bir değişiklik yapılmazsa, 2025 yılı boyunca hiç kullanılmayan ve sinyal almayan cihazlar 2026’ya girilmesiyle birlikte otomatik olarak kapatılacak. Bu nedenle çekmecelerde uzun süredir bekleyen ve kullanılmayan telefonlar doğrudan etkilenecek.

E-DEVLET’TEN TEKRAR AÇTIRMA İMKANI

Sinyal almadığı için “kara liste”ye alınan cihazların yeniden kullanılabilmesi için son kullanıcı tarafından e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.