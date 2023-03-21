Mimar Prof. Dr. Ahunbay, Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı

Kız Kulesi’ndeki iş makineleri sosyal medyada gündeme geldi. Yurttaşlar “Orada ne oluyor?” diye sordu. Uzmanlar kulede depreme karşı zemin çalışması yapıldığını söyledi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00
Mimar Prof. Dr. Ahunbay, Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı
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İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışması devam ediyor. Ancak kulenin bulunduğu alanda iş makinelerinin bulunması dikkat çekti.

Projenin danışmanlarından mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay bunun nedeninin kulenin depreme karşı güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Yaza kadar restorasyon çalışmalarını bitirmeyi düşündüklerini belirten Ahunbay, “Kız Kulesi’nin etrafındaki zemine dalga çarpıyor. Kıyı güvenliği için alt kısımdaki boşlukları doldurmak için taşla destek yapıldı. Sonra da derine giden kazıklar çakıldı. Depremde hasar görmemesi için güçlendirme yapıldı” dedi.

Kulenin üzerindeki fener kısmının da tamamlanmaya başlandığını söyleyen Ahunbay, “Tepedeki ahşap kısmı bitti. Son olarak kurşunla kaplanıyor. Daha sonra da kulenin içindeki düzenlemeler yapılacak ve avlunun döşemesi tamamlanacak. Çalışmalarda sona yaklaştık” diye konuştu.


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