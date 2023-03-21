Mimar Prof. Dr. Ahunbay, Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindiğini açıkladı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışması devam ediyor. Ancak kulenin bulunduğu alanda iş makinelerinin bulunması dikkat çekti.

Projenin danışmanlarından mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay bunun nedeninin kulenin depreme karşı güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Yaza kadar restorasyon çalışmalarını bitirmeyi düşündüklerini belirten Ahunbay, “Kız Kulesi’nin etrafındaki zemine dalga çarpıyor. Kıyı güvenliği için alt kısımdaki boşlukları doldurmak için taşla destek yapıldı. Sonra da derine giden kazıklar çakıldı. Depremde hasar görmemesi için güçlendirme yapıldı” dedi.

Kulenin üzerindeki fener kısmının da tamamlanmaya başlandığını söyleyen Ahunbay, “Tepedeki ahşap kısmı bitti. Son olarak kurşunla kaplanıyor. Daha sonra da kulenin içindeki düzenlemeler yapılacak ve avlunun döşemesi tamamlanacak. Çalışmalarda sona yaklaştık” diye konuştu.

