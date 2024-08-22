Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden kadın yurdunun kapatılmasına tepki

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kadın öğrenci yurdunu kapatması üzerine öğrenciler üniversiteyi protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:49
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden kadın yurdunun kapatılmasına tepki
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, kadın yurdunun ani bir kararla kapatılmasına tepki gösterdi.

MSGSÜ'de bulunan 222 kişilik kadın yurdu, dün üniversitesinin sitesinde yayınlanan bir duyuruyla kapatıldı. Yurdun kapatılma gerekçesi olarak 'eğitim-öğretim mekanına duyulan ihtiyaç' gösterildi. 

Yurdun kapatılmasına tepki gösteren öğrenciler, yurdun kapatılmamasına yönelik görüşme talep etti. Üniversite rektörü  Prof. Dr. Handan İnci Elçi görüşmeyi kabul etmeyince öğrenciler, rektörlüğün önünde oturma eylemi başlattı.


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