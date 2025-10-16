Minguzzi ailesi, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve ailenin avukatı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

"EVLATLARIMIZ DAHA HUZURLU YAŞASINLAR İSTİYORUM"

Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Biz Ankara’ya İstanbul’dan adalet için, adaleti sağlamak için geldik. Bir Ahmet’im gitti, başka Ahmetler gitmesin diye bunun mücadelesi içerisinde olduk. Yaklaşık dokuz aydır ailecek hiç durmadık. Umarım bu sokaktaki canilerden kurtuluruz. Evlatlarımız daha huzurlu, mutlu parklara gidebileceği şekilde daha mutlu yaşasınlar istiyorum" dedi.

"İNŞALLAH YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise aileye tekrar baş sağlığı ve sabır dileyerek, "Bizler televizyonlardan gördük ama Ahmet’imizin, yavrumuzun acısını hepimiz bir aile babası olarak içimizde hissettik. Üstelik görüntüleri gördükçe içimiz acıdı. Ahmet’in ölümü çok acı ama büyük bir farkındalık yarattı suç işleyen çocuklar ve çeteleşme ile ilgili olarak. Bir yasa değişikliği söz konusu. Bugün aile onun için geldi. Dün belediye meclisimizden Ahmet’imizin isminin kaykay parkımıza verilmesi kararı alındı. Umuyorum farkındalığa katkısı olur. İnşallah yasa değişikliği ile çocuklar sokaklarda güvenli gezer hale gelirler" ifadelerini kullandı.

Minguzzi ailesi, Yavaş ziyareti sonrasında TBMM'de siyasi parti gruplarını da ziyaret edecek.