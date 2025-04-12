Minguzzi ailesine tehdit: Tutuklu sayısı yükseldi
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası Gümüşhane'de yakalanan şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen zanlı K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
K.Y, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLU SAYISI YÜKSELDİ
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen K.Y, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Etiketler: #Adliye #tutuklandı #Soruşturma
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