Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden bir kişi daha yakalandı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:15

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:16

İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık dün hakim karşısına çıktı.

AİLEYİ TEHDİT EDEN BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI!

Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada da 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aileyi tehdit eden bir kişinin daha yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheliyle birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Söz konusu 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.