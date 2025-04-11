Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlerin ifadeleri ortaya çıktı! Pişkin savunma: 'Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım'
Kadıköy’de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 33 yaşındaki B.A. "Ben ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dedi.
İstanbul Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.
'BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM'
Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.
Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.
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