Minibüs bariyere çarpıp, çaya uçtu... Sürücü yaralandı!

Karabük'te minibüsün çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:52
Minibüs bariyere çarpıp, çaya uçtu... Sürücü yaralandı!
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Demir Çelik Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan Süleyman A. (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, köprü bariyerine çarptı. Bariyeri yıkan minibüs, köprüden Araç Çayı'na devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin merdivenle ulaşarak sedyeyle ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan minibüsün vinç yardımıyla çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.


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