Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:10

'Minibüslerde İstanbul Kart kullanılıyor mu' sorusu gündeme geldi. Peki, Minibüste İstanbulKart geçiyor mu? Minibüslerde İstanbulKart kullanılıyor mu? Minibüslerde İstanbulKart ücreti ne kadar?

MİNİBÜSLERDE İSTANBULKART GEÇERLİ Mİ?

İstanbul'da minibüslerde İstanbulkart ile ödeme yapılma uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy'de başlandı.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık" ifadeleri kullanıldı.

Minibüse İstanbulkart ile ödeme yaparak binen yurttaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

YAKINDA TÜM İSTANBUL'DA OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konu ile ilgili, "Arnavutköy ilçemizden başladık. Yakında minibüs hatlarımızın tamamını toplu taşıma sistemimize entegre ediyor olacağız" ifadelerini kullanmıştı.