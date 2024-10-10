Mısır ithalatında gümrük vergisine düzenleme

Yayınlanma: 10.10.2024 - 08:48

Güncelleme: 10.10.2024 - 08:49

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı mısır ithalatında yeni bir gümrük vergisi düzenlemesine gitti. Buna göre, 1 milyon tonluk ithalat için 31 Aralık 2024’e kadar yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Ancak, bu miktarın üzerindeki ithalatlar için yüzde 130 gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.