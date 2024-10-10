Mısır ithalatında gümrük vergisine düzenleme
Ticaret Bakanlığı, 1 milyon tona kadar mısır ithalatında gümrük vergisini yüzde 5 olarak belirledi. Bu miktarın üzerindeki ithalatlar için ise yüzde 130 oranında vergi uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı mısır ithalatında yeni bir gümrük vergisi düzenlemesine gitti. Buna göre, 1 milyon tonluk ithalat için 31 Aralık 2024’e kadar yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Ancak, bu miktarın üzerindeki ithalatlar için yüzde 130 gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
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