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MİT'ten siyasi partilere ziyaret hamlesi

MİT'ten siyasi partilere ziyaret hamlesi

20.07.2025 19:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MİT'ten siyasi partilere ziyaret hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere 'Terörsüz Türkiye' adı ile isimlendirilen süreç çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı ile isimlendirdiği süreç çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonun hazırlıklarının sonuna geliniyor.

AA'nın aktardığına göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

İlgili Konular: #TBMM #MİT #İbrahim Kalın