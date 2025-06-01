MİT'ten yurt dışında IŞİD operasyonu: Üst düzey yönetici Özgür Altun, Pakistan'da yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü IŞİD'e yönelik yeni
bir operasyon gerçekleştirdi.
Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına geçmek
isteyen terör örgütü mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir kişi
tarafından organize edildiği bilgisine ulaşan MİT, harekete geçti.
MİT, bu kişinin terör örgütü IŞİD'in medya ve lojistik
alanında faaliyet yürüten üst düzey bir yöneticisi olduğunu belirledi.
"TURUNCU" KATEGORİDE ARANIYORDU
IŞİD'li teröristlere eylem talimatları da veren bu kişinin, "Turuncu" kategoride yer alan Özgür Altun olduğu tespit edildi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak
Türkiye'ye getirildi.
Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den
Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.