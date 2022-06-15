Mithatpaşa Caddesi’nde trafik akışı yeniden değişiyor
İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu caddelerden olan Mithatpaşa Caddesi’nin bir kısmındaki tek yön uygulamasını kaldırdı. 15 Haziran'dan itibaren caddede daha önce olduğu gibi çift yönlü trafik akışına geçilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine UKOME 20 Mayıs 2022 tarihinde, Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü için tek yön kararı aldı.
Halk arasında “Depo Kavşağı” olarak bilinen 16 Sokak Kavşağı (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sokağı girişi) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı / Hakimiyet-i Milliye İlkokulu önü) arasındaki kısmın, “Konak istikametine doğru tek yön” uygulamasına geçildi. Ancak vatandaşlardan gelen talep üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) eski trafik akışına dönülmesi için başvuru yaptı. UKOME caddenin çift yön trafiğe açılmasını onayladı. Mithatpaşa Caddesi'nin bu bölümünde 15 Haziran 2022 Çarşamba sabahı saat 07.00'den itibaren çift yön uygulaması geçerli olacak.
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