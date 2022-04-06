Mobilya fabrikasındaki yangında çelik kasadaki paralar da yanmış

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:45

Konya'da bulunan Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'taki mobilya fabrikasında, dün (5 Nisan 2022) saat 17.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle alevler hızla fabrikayı sardı. İşçiler fabrikayı güçlükle tahliye etti, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'sının (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) müdahaleleriyle alevler söndürüldü.

Fabrikadan geriye kül yığınına dönen enkaz kaldı. Çelik kasanın içindeki paraların bile küle döndüğü görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.