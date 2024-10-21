Mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu
Sinop’un Ayancık ilçesinde mobilya mağazasının kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu.
Sedat Demircan Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının kazan dairesinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında kazan dairesinde maddi zarar meydana geldi.
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