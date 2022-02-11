Moda Sahnesi '20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaştı: 'Ödemiyoruz' yazdı

Kadıköy’de bulunan Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 20 bin TL'lik elektrik faturasını ödememe kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 14:12
Moda Sahnesi '20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaştı: 'Ödemiyoruz' yazdı
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Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar, faturaları ateşe vererek hükümeti protesto etmeye devam diyor. Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi, 20 bin Türk Lirası'nı bulan elektrik faturasını ödememe kararı aldığını duyurdu. 

Fatura bilgilerine de yer veren Moda Sahnesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik faturasının son ödeme tarihi geldi çattı.Aralık ayında 7 bin TL olan tutar ocakta 20 bin TL oldu. Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesinin sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen günlerde yaptığı, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.


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