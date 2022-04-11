Moda Sahnesi, elektrik saatini 'tek taraflı' olarak açıyor: 'Burası ticarethane değil'
Elektrikleri ikinci kez kesildiği için oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, ticari bir tiyatro değil "özerk kamusal tiyatro" olduklarını belirterek elektriklerini açacaklarını duyurdu.
İstanbul Kadıköy'de, gelen yüksek fiyatlı faturaları ödeyemedikleri için iki kez elektrikleri kesilen Moda Sahnesi, süreci elektrik saatlerini çalıştırarak sonlandırdıklarını duyurdu.
10 Mart'ta elektrikleri kesilip aynı gün açıldıktan sonra, 5 gün önce ikinci kez elektriklerinin kesilmesi sebebiyle oyunlarını ışıldakla sahneleyen Moda Sahnesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Moda Sahnesi elektrik saatini kendilerinin çalıştıracaklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca yeni yıldaki elektrik artışlarına işaret edilerek, aralık ayındaki faturayı talep etmeleri halinde ödenebileceği belirtildi.
Elektrik Günlüğü #modasahnesi pic.twitter.com/pn5D8fA3f3— moda sahnesi (@modasahnesi) April 11, 2022
‘SAATİ KENDİMİZ ÇALIŞTIRIYORUZ’
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz bu süreci artık sonlandırıyoruz çünkü oyunlarımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık enerji hakkımızı kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz. Hakkımız olan ama gasp edilen elektrik enerjisini kullanmak için yeteri kadar bekledik. Bu süre zarfında ne Kültür Bakanlığı, ne yerel yönetimler, ne de Sabancı Holding problemi çözmek için bizimle temas kurdu. Soruna çözüm getirmek gerekiyordu biz de çözüm getirdik ve çözdük.
Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın elektrik faturaları hangi kaynaktan ödeniyorsa, Moda Sahnesi’nin elektrik faturaları da o kaynaktan ödenmelidir. Alan Kadıköy’ün, CKM’nin, Haldun Taner Sahnesi’nin, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin Cevahir Sahnesi’nin, AKM’nin elektrik faturaları nasıl ödeniyorsa aynı biçimde."
‘IBAN GÖNDERMELERİ HALİNDE HESAPLARINA YATIRIRIZ’
"Elektrik faturasını illa ki Moda Sahnesi’nin ödemesi isteniyorsa aralık ayı faturası bedeli üzerinden şubat ve mart ayları için toplam 14 bin TL ödemek isteriz. Bu miktar Sabancı Holding için de uygunsa IBAN numaralarını göndermeleri halinde parayı hesaplarına yatırabiliriz.
Moda Sahnesi, özel ticari bir tiyatro değil, ‘ÖZERK KAMUSAL TİYATRODUR.’ Moda Sahnesi’nin şirket statüsünde olması, Türkiye’nin tiyatro tanımı konusundaki eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve bu da bir mevzuat problemidir. Yetkililer mevzuatı çok uzun süredir değiştirmeye yanaşmıyorlar. Bunun değişik sebepleri olabilir. Ancak bundan böyle yetkileri bekleyecek sabrımız kalmadı. Yetkililer bir an önce özel tiyatroların statüsünü, ticari olandan çıkarıp kamusal olarak kabul edilecek modeli devreye sokmalıdırlar."
NE OLMUŞTU?
Moda Sahnesi gelen fahiş elektrik faturalarının ardından ödeme yapamamış 10 Mart'ta da elektrikleri kesilmişti. Aynı gün elektriği yeniden açılan sahnenin elektriği beş gün önce yeniden kesilmişti. Moda Sahnesi adına açıklamalarda bulunan Kemal Aydoğan, binlerce liralık faturaları ödeyemeyeceklerini belirtmişti. Beş günlük kesintiye rağmen tiyatro oyunları, ışıldak kullanılarak seyirciyle buluşturulmuştu.
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