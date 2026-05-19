'Mogan Gölü' cezasına ilişkin ABB'den açıklama

19.05.2026 15:01:00
ANKA
ABB, Mogan Gölü’ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü'ne çevre cezası uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya hesabından, Mogan Gölü’ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü'ne çevre cezası uygulanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bölgede, ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen altyapı imalat çalışmaları kapsamında kapasitesi yetersiz kalan yağmur suyu altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu imalat sürecinde, yağmur suyu altyapısı geçici olarak deşarj edilmiş; İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin ardından gerekli tamirat ve düzenlemeler ivedilikle tamamlanmıştır. Süreç boyunca ilgili kurum düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Hâlihazırda Mogan Gölü’ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir."

