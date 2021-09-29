Mollaveisoğlu: Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:25

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sonrası yaşananları ve edindiği kulis bilgisini okuyucularına aktardı. AKP ve MHP'nin olası bir seçimini kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Mollaveisoğlu, "Erdoğan’ın en son Mart 2019’da yaptığı Diyarbakır ziyaretini, bu yılın temmuz ayında 'yeni Kürt açılımı' mesajı ile tekrarlaması bu yüzden" ifadelerini kullandı.

Mollavesioğlu, yeni açılıma ilişkin edindiği kulis bilgiyi şöyle paylaştı:

"Erdoğan, Diyarbakır gezisi sonrasında anket yaptırıyor ve oy oranlarında kendisini umutlandıran bir sonuçla karşılaşıyor. 'Kürt açılımını biz istiyorduk ancak HDP/PKK bozdu' açıklamasının karşılık bulduğunu gören Erdoğan’ın anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlattığı bilgilerim arasında. "

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Kürt sorununda muhatap illegal İmralı değil meşru HDP’dir ve çözümün adresi TBMM’dir” sözlerini ve HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, “Çözüm adresi TBMM’dir, muhatap HDP’dir” yönündeki sözlerini değerlendiren Mollaveisoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

"Erdoğan’ın bölgede görünmesi ile birlikte AKP oylarındaki yükseliş yeterli değil. AKP’den kopan seçmenin DEVA ve Gelecek partilerine kaydığı biliniyor... CHP’nin de özel bir ekiple bölgede kanaat önderlerine ulaşıp örgütü yenilemesinin olumlu etkileri görünüyor. Erdoğan’ın Kürt oylarına yönelik hamlesinden yaklaşık iki ay sonra CHP heyeti Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında, Irak’ın kuzeyinde Neçirvan Barzani ile görüştü. Hemen ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununda muhatap illegal İmralı değil meşru HDP’dir ve çözümün adresi TBMM’dir” açıklaması gündeme oturdu. İYİ Parti’nin üst yönetimi de çeşitli ağızlardan HDP’nin meşru bir parti olduğunu vurguladı. Selahattin Demirtaş’ın “Çözüm adresi TBMM’dir, muhatap HDP’dir” açıklaması da Cumhur İttifakı’nın HDP üzerinden Millet İttifakı’nı çatlatma hamlesini boşa çıkardı. Ben İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim” açıklamasını da bu sürecin bir devamı gibi görüyorum... "

Akşener'in adaylık açıklamasını da değerlendiren Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısının devamı okumak için tıklayın.