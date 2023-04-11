Molozlar kuş cennetine!
Hatay Samandağ’da depremin enkazı Mileyha Sulak Alanı’na döküldü. Bölge toz bulutuyla kaplandı. Uzmanlar, zehirli maddelerin neden olacağı tehlikeye karşı uyardı.
Depremlerde binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor. Bunlardan birinin Samandağ ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı oluşu dikkat çekti.
Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Buradaki moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren, bir endüstriyel hammadde olan asbest” dedi.
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