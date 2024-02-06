Molozları tarlalara ve doğaya döktüler, doğa hiçe sayıldı: AKP çevre katliamına imza attı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin ardından 11 ilde çevre felaketleri de yaşandı.

Depremlerin ardından bunu da bir seçim propagandası haline getirmeyi hedefleyen AKP iktidarı tarım ve mera alanlarını da imara açtı. Uzmanların, “Bölgede yapılaşmaya hızlı başlamayın. Tarım alanları ve meraları kullanmayın” uyarılarına karşın durum pek de öyle olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bölgede çalışmalara başladı. Hatay Dikmece’deki zeytinlik ve tarım arazilerinden oluşan bölge acele kamulaştırmayla yurttaşların elinden alındı. Mahkeme süreci devam ederken bölgede binalar yükselmeye başladı. Benzer bir şekilde Adıyaman Belediyesi depremden bir ay sonra ‘gururla’ tarım arazilerine konut yapıldığını açıkladı.

‘CEHENNEME'’ DÖNDÜ

Benzer şekilde bir yıkımda kuş cennetinde yaşandı. Hatay Samandağ’daki 283 kuş ve 231 bitki gibi türlere ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti ve yakınına moloz döküldü. Ayrıca deniz kaplumbağalarının da yumurtladığı bölge için oluşan tepkilerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık çöplerin toplanması için çalışma başlattı. Ancak bölge hala biyoçeşitlilik ve doğal yaşam açısında risk altında. Malatya’daki Memurek Köyü’ndeki tarım ve mera alanlarına moloz döküldü. Deprem acılarını sarmaya çalışan yurttaşlar ayrıca tarım alanlarını korumaya çalıştı. Yaşam alanlarına dökülen molozlar için sık sık “Tarım bitebilir” uyarıları yapıldı.

Ülkeyi madene “boğmak” isteyen AKP depremden sonra da durmadı. Birçok ilde yurttaşlar bir yuva beklerken hemen maden çalışmalarına başlandı. Son bir yıl içerisinde deprem bölgesinde onlarca maden projesine izin verildi.

TEMA’nın çalışmasıyla 2023’ün haziran, eylül ve aralık aylarında toprak ve su örnekleri alınarak asbest, ağır metal ve bakteriyolojik analizler yapıldı. Enkaz atıklarından, yakınlarındaki tarla ve bahçelerden alınan yedi örneğin beşinde asbest tespit edildi. Ayrıca Samandağ deniz kenarında bulunan Milleyha Kuş Cenneti Sulak Alanı’ndan ve Antakya Serinyol’da bulunan kuyu suyundan alınan üç örneğin ikisinde de asbeste rastlandı. Benzer bir şekilde Güneysöğüt, Samandağ ve Serinyol’dan alınan üç su örneğinde ise bakteriyolojik üreme tespit edildi.