'Montrö bildirisi' davasında ara karar çıktı
Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün sona erdi. Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Milli Savunma Bakanlığı’nın katılma talebini reddetti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam aracıyla gittiği bir tarikat evinde 'sarık ve cüppe' ile fotoğrafının ortaya çıkması üzerine, Montrö’nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapan 103 emekli amiral hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 2’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Davanın Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mart’ta başlayan ilk duruşması bugün sona erdi.
Duruşmanın sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmasını yapan sanıkların yurtdışına çıkış yasaklarını kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı’nın davaya katılma talebini kabul ederken Milli Savunma Bakanlığı’nın davaya katılma talebini ise reddetti. Dava 29 Mart'a ertelendi.
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