‘Mordoğan’a mülteci kampı’ iddiası Meclis gündeminde!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:38

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:38

İzmir’in Karaburun ilçesinin Mordoğan mahallesinde uzun süredir atıl duran spor sahasının mülteci kampı olacağı öne sürüldü. Bu iddiayı TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Karaburun'un tek açık hava futbol sahası olan alan için 2018 yılında yenilenmesi için ihaleye çıkıldığını ancak ihalenin durdurulduğunu ve çıkarılan ödeneğin hangi amaçla kullanıldığını soran

Kani Beko; önerge dilekçesinde “Türkiye’de nergis çiçeği üretiminin merkezi konumunda olan İzmir’in eşsiz doğası ve nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun ilçesinde Irmaklar Tanrıçası Nana'nın oğlu Narcissus'un hikayesine de konu olan Mordoğan ve Karaburun’un tarihine de ışık tutan ilçeye iktidarın özenle eğilmesi gerekirken Mordoğan top sahasına mülteci kampı kurulacağı bilgisi doğru mudur?’’ diye sordu.

“UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI SPORLA ÇÖZÜLÜR”

Son yıllarda artan uyuşturucu kullanımına dikkat çeken CHP’li Beko, “Gençlerin ölüm tuzağı haline gelen madde bağımlılığının kullanımdaki artışın eğitim sistemiyle birlikte sporla çözüleceğini söyleyerek sokaklarda madde kullanımına itmeden onları spor faaliyeti ile kazanabileceğimizi artık görmemiz gerektiğine değinerek, 2 bin 500 seyirci kapasiteli sahanın çürümeye terk edilmesinin gerekçesi nedir?’’ sorusunu yöneltti.

CHP’li Beko, Bakan Kasapoğlu’a şu soruları yöneltti: