‘Mordoğan’a mülteci kampı’ iddiası Meclis gündeminde!
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in Karaburun ilçesinin Mordoğan mahallesinde yer alan ilçenin tek spor sahasının ‘mülteci kampı’ olacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beko, “Karaburun sahasına bir mülteci kampı kurulacağı bilgisi doğru mudur?” diye sordu.
İzmir’in Karaburun ilçesinin Mordoğan mahallesinde uzun süredir atıl duran spor sahasının mülteci kampı olacağı öne sürüldü. Bu iddiayı TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.
Karaburun'un tek açık hava futbol sahası olan alan için 2018 yılında yenilenmesi için ihaleye çıkıldığını ancak ihalenin durdurulduğunu ve çıkarılan ödeneğin hangi amaçla kullanıldığını soran
Kani Beko; önerge dilekçesinde “Türkiye’de nergis çiçeği üretiminin merkezi konumunda olan İzmir’in eşsiz doğası ve nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun ilçesinde Irmaklar Tanrıçası Nana'nın oğlu Narcissus'un hikayesine de konu olan Mordoğan ve Karaburun’un tarihine de ışık tutan ilçeye iktidarın özenle eğilmesi gerekirken Mordoğan top sahasına mülteci kampı kurulacağı bilgisi doğru mudur?’’ diye sordu.
“UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI SPORLA ÇÖZÜLÜR”
Son yıllarda artan uyuşturucu kullanımına dikkat çeken CHP’li Beko, “Gençlerin ölüm tuzağı haline gelen madde bağımlılığının kullanımdaki artışın eğitim sistemiyle birlikte sporla çözüleceğini söyleyerek sokaklarda madde kullanımına itmeden onları spor faaliyeti ile kazanabileceğimizi artık görmemiz gerektiğine değinerek, 2 bin 500 seyirci kapasiteli sahanın çürümeye terk edilmesinin gerekçesi nedir?’’ sorusunu yöneltti.
CHP’li Beko, Bakan Kasapoğlu’a şu soruları yöneltti:
- İzmir ili Karaburun ilçesinde yer alan spor sahası için 2018 yılında bir çalışma başlatıldığı ve sahanın yenilenmesi için gerekli ödeneğin çıkarılarak ihalenin yapılacağı duyurulmuştu. İlgili sahanın yenileme ihalesi neden durdurulmuştur? Çıkarılan ödenek, saha için değilse, hangi amaçla kullanılmıştır?
- Sahanın yenilenerek, suni çim haline getirileceği, soyunma odaları, tuvaletleri, tribünü yenilenerek, tesisin etrafına yeni çit çekileceği bilgisi kamuoyuna yansımışken, projeden vazgeçilmesinin sebebi nedir?
- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM)’ne ait olan yaklaşık 2 bin 500 seyirci kapasiteli sahanın çürümeye terk edilmesinin gerekçesi nedir?
- Bölgede yaşayan gençlerimizin sosyal ve pedagojik açıdan daha sağlıklı gelişmeleri, spor yapmaları için önemli bir konumda bulunan sahanın tekrarlanacak bir ihale ile yeniden faaliyete geçirilmesi planlanmakta mıdır? Değilse bu durumun sebebi nedir?
- Sahada kullanılmayan tuvalet ve soyunma odalarının, madde bağımlılarının yuvası olduğu ve bu durumun yurttaşlar arasında endişeye neden olduğu vurgulanmaktadır. Bakanlığınızın bu duruma ilişkin bir bilgisi var mıdır, varsa konuya dair hangi önlemler alınmaktadır?
- Karaburun sahasına bir mülteci kampı kurulacağı bilgisi doğru mudur?
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