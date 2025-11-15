Moskova’dan Balkar’a resmi yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanlığı 11 Mart 1983 tarihinde görevi başında ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar’ın yeğeni Celal Kemal Balkar’ın gönderdiği mektuba resmi yanıt verdi.

Balkar, bakanlık sözcüsü Maria Zaharova’nın “Osmanlı Devleti Ermenilere karşı katliam yaptı” sözlerine tepki göstererek bu ifadelerin Türk-Rus dostluğuna zarar vereceğini belirterek şu ifadeye yer vermişti: “Zaharova’nın sözleri, terör örgütleri tarafından bir argüman olarak kullanılabilir.” Moskova’dan gelen resmi yanıtta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi yönünde tutarlı bir çalışma yürütüldüğü vurgulandı.