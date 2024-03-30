Moto kuryeye çarpan alkollü sürücü yargıç karşısında: Bilirkişi raporuna karşın inkâr etti

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

Safranbolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık Yılmaz’ın, 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Olay yeri inceleme tutanağına karşın kazanın kendi şeridindeyken olduğunu iddia eden Yılmaz, kaza anında alkollü olduğunu da itiraf etti. Yılmaz, bilirkişi raporunda tam ve asli kusurlu çıkmasına karşın kusurunun olmadığını öne sürdü.

Sanık, olay yerinden kaçma gerekçesini ise “ilk kez kazaya karışmam nedeniyle” sözleriyle savundu. Sanık avukatı ise Arayıcı’nın Twitter (X) hesabından yaptığı, “Hocam motor kazası da intihar sayılır mı, ona göre bir şeyler deneyeceğim” paylaşımını mahkemeye sundu.

Arayıcı’nın hızlı şekilde motosiklet kullandığını, müvekkiline kusur yüklemenin mümkün olmadığını savundu.

Anne Arayıcı, “Oğlumu babasız büyüttüm. Babasız büyümesi nedeniyle duygusal bir çocuktu. Bu paylaşımları o nedenle yapmış olabilir. İntihara meyilli değildi” dedi. Mahkeme heyeti, Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 25 Nisan’a ertelendi.