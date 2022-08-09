Motorine indirim geldi
Motorine, 10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim yapıldı.
NTV'de yer alan habere göre; İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorine gelen indirimden sonra İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya düşecek.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
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