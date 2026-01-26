Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde ödenen MTV tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu nereden ve nasıl ödenir?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı gib.gov.tr adresi üzerinden, bankaların resmi mobil uygulamaları ve internet siteleri üzerinden veya banka şubeleri, PTT şubelerinden ödenebilecek.

MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MTV 1.taksit ödemesi Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

PTT şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

MTV ZAMMI 2026 NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.