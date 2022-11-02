Motosiklet hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:22

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda Seyhan'da yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

26 SUÇ KAYDI

Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 26 suç kaydı bulunan Hüseyin Ö. olduğunu belirledi. Ekipler, tespit edilen adrese baskın yaptı, ancak şüpheli bulunamadı.

Polis, daha sonra Hüseyin Ö.'nün Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde görüldüğünü belirledi.

BARAKADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi saklandığı barakada yakaladı. Hüseyin Ö.'nün iş arama bahanesi ile ilçedeki konfeksiyon atölyelerine giderek, keşif yaptığı ardından motosikletleri çaldığı belirlendi.

Son bir ayda 300 TL değerinde toplam 11 motosikleti gidon kilitlerini kırarak çalan Hüseyin Ö.'nün hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan Hüseyin Ö., polisteki ifadesinde, "Yakalanma korkusu ile evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden 1 aydır aileme hasret kalmıştım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.