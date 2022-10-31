Bisiklet hırsızını yakalayıp, polise teslim ettiler

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:12

Garaj Sokak'ta, 31 Ekim Pazartesi saat 10.30 sıralarında; kent merkezinden ilçeye geldiği belirlenen N.G., bir iş yerinin önündeki bisikleti çalıp, kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler, işyeri sahiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

İşyeri sahiplerince araçla takip edilen N.G. ana yolda ters şeritten giderken yakalandı. Gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı N.G.'nin yanındaki çuvalda bir de çalıntı semaver ele geçirildi.

2 ayrı suçtan arama kaydı bulunan N.G. Emniyet'e götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.