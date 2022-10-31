Bisiklet hırsızını yakalayıp, polise teslim ettiler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde N.G. (45), önünden bisiklet çaldığı işyerinin sahipleri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. N.G.'nin, 2 ayrı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.
Garaj Sokak'ta, 31 Ekim Pazartesi saat 10.30 sıralarında; kent merkezinden ilçeye geldiği belirlenen N.G., bir iş yerinin önündeki bisikleti çalıp, kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler, işyeri sahiplerine haber verdi.
GÖZALTINA ALINDI
İşyeri sahiplerince araçla takip edilen N.G. ana yolda ters şeritten giderken yakalandı. Gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı N.G.'nin yanındaki çuvalda bir de çalıntı semaver ele geçirildi.
2 ayrı suçtan arama kaydı bulunan N.G. Emniyet'e götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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