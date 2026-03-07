Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motosikletin çarptığı 7 yaşındaki Ecrin kurtarılamadı!

7.03.2026 14:54:00
Güncellenme:
DHA
Batman'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı 7 yaşındaki Ecrin Dursun, hayatını kaybetti. Olayın ardından motosiklet sürücüsü Nizamettin Ö. gözaltına alındı.

İluh Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Ecrin Dursun'a (7), Nizamettin Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ecrin, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Nizamettin Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

