Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaya geçidinde beton mikseri çarptı... Ünlü iş insanı feci şekilde can verdi!

Yaya geçidinde beton mikseri çarptı... Ünlü iş insanı feci şekilde can verdi!

6.03.2026 09:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yaya geçidinde beton mikseri çarptı... Ünlü iş insanı feci şekilde can verdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Murat Murathanoğlu'na yolun karşısına geçmek isterken beton mikseri çarptı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ışıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu’na (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Image

İlgili Konular: #kaza #Bodrum #İş İnsanı #Murat Muratoğlu

İlgili Haberler

Kara yolunda feci kaza... Otomobil istinat duvarına çarptı: Yaralılar var
Kara yolunda feci kaza... Otomobil istinat duvarına çarptı: Yaralılar var Bingöl-Diyarbakır kara yolunda otomobilin istinat duvarına çarparak devrildiği kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
Zonguldak-Ankara karayolunda buzlanma 3 ayrı kazaya neden oldu: 10 yaralı!
Zonguldak-Ankara karayolunda buzlanma 3 ayrı kazaya neden oldu: 10 yaralı! Zonguldak-Ankara kara yolunda buzlanma nedeniyle yaşanan trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.
Kaza saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da hız faciası... Sürücü feci şekilde can verdi!
Kaza saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da hız faciası... Sürücü feci şekilde can verdi! Kartal ilçesinde yokuş aşağı aşırı süratle ilerleyen otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.