Yaya geçidinde beton mikseri çarptı... Ünlü iş insanı feci şekilde can verdi!

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ışıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu’na (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.