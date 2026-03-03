Kara yolunda feci kaza... Otomobil istinat duvarına çarptı: Yaralılar var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 15:58:00
DHA
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda otomobilin istinat duvarına çarparak devrildiği kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerinde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bingöl yönüne giden 16 MBB 55 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

