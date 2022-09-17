Motosikletin çarptığı hamile anne ve karnındaki ikiz bebekler hayatını kaybetti
Antalya’da bebek arabasıyla yolun karşısına geçen hamile kadına motosiklet çarptı. İkiz bebeklere hamile kadın bebekleriyle birlikte hastanede hayatını kaybetti, bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.
Kaza, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeyen çalışan hamile Ceylan Poyraz’a, M.K. idaresindeki 07 BBH 698 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hamile kadın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ikiz bebeklere hamile olduğu belirtilen Ceylan Poyraz doktorların tüm müdahalesine rağmen bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde hamile anne bebek arabasıyla yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Hamile kadının yolun karşısına geçmesine birkaç adım kala süratle ilerleyen motosikleti görerek hızlanmasına rağmen motosikletin çarptığı görülüyor.
Öte yandan, kaza anında bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Ayaz bebeğin kafatasında kırık olduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine alınan Ayaz bebeğin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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