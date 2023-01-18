Motosikletli maskeli saldırganlardan İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:28

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:28

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen Yusuf Koçyiğit isimli şahsın kahvehanede olduğunu öğrenen husumetlileri, motosikletlerle geldikleri kahvehaneye ellerinde silahlar ve yüzlerinde maskelerle girdiler.

Koçyiğit’e kurşun yağdıran maskeli şahıslar, kıraathaneyi savaş alanına çevirdi. Kurşunların isabet ettiği Koçyiğit ağır yaralanırken olayla ilgisi olmayan ve kahvehanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz isimli şahsılar da kurşunların hedefi oldu.

MOTOSİKLETLERLE KAÇTI

Kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyen maskeli saldırganlar olay sonrası motosikletlerle kaçtılar. Yaralı üç kişiyi mahalle sakinleri kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken saldırı sonrası kaçan maskeli saldırganları arama çalışması başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki bir evin camına da kurşun isabet ettiği görüldü. Cama isabet eden merminin şans eseri evde bulunan kimseye isabet etmediği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Yusuf Koçyiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken Sadettin Yılmaz ve Hüseyin Soylu’nun ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor.