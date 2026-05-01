MS Flight Simulator 2024 sonunda PS VR2'ye geldi!

Aralık ayında PlayStation 5 kütüphanesine katılan Microsoft Flight Simulator 2024, sanal gerçeklik tutkunlarını sevindiren PS VR2 desteğine kavuştu. Perşembe günü yayınlanan güncellemeyle birlikte artık oyuncular uçuş deneyimini en gerçekçi haliyle yaşayabiliyor.

PS VR2 DESTEĞİ VE ARAYÜZ YENİLİKLERİ

Yeni güncellemeyle PS VR2 başlıkları tam entegre hale gelirken, kullanıcı deneyimini artırmak için arayüzde esnek çözümler sunuldu. Artık sanal gerçeklik modunda baş üstü göstergeleri (HUD) kapatılabilirken, aynı ayarlar 2D modunda aktif tutulabiliyor. Ayrıca, çekilen ekran görüntülerinin oyun içi alan yerine doğrudan konsolun medya galerisine kaydedilmesi sağlanarak paylaşım kolaylaştırıldı.

PERFORMANS ARTIŞI VE TEKNİK DETAYLAR

Kritik hataları gidermek amacıyla bir hafta gecikmeli yayınlanan bu paket, özellikle yoğun şehir ve havalimanı bölgelerinde yaşanan takılmaları minimize ediyor. Performans iyileştirmeleri kapsamında daha akıcı bir kare hızı sunulurken, yeni eklenen hava durumu radarı API'si sayesinde uçak geliştiricileri eğim fonksiyonu gibi detaylarla çok daha gerçekçi hava radarları tasarlayabilecek.

KARİYER VE YER HİZMETLERİNDE DÜZENLEME

Geliştirici Asobo Studio, ağır hava araçları ile dikey kalkış yapabilen (VTOL) uçakların kariyer modlarını tamamen erişime açtı. Yer hizmetleri tarafında ise operasyonel güvenilirlik artırıldı; artık ikram hizmetlerinde bir aksama yaşansa bile yakıt, bagaj ve körük işlemleri sorunsuz bir şekilde devam ederek uçuş planının bozulmasının önüne geçiyor.