MSB, 20 askerin şehit olduğu C-130 kazasına ilişkin ön inceleme sonuçlarını paylaştı: ‘Tüp kuyruğa çarptı’

11 Kasım 2025’te Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğru havalanan ve Gürcistan’da kazakırıma uğrayan, 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri nakliye uçağına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) dün detaylı bir açıklama geldi. Kazaya ilişkin nihai raporun hazırlanması için incelemelerin Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde sürdüğünü belirten bakanlık, mevcut inceleme sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık, kazanın nedeni için, “Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yanıcı/ patlayıcı olmayan karbondioksit gazı tüpüyle yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, tüpün vurmasıyla gövdeye, dikey ve yatay stabilizeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirilmiş olup bulgulara yönelik metalurjik ve teknik incelemeler laboratuvarlarda devam etmektedir” sözlerini kullandı.

‘GEVREK YORGUNLUK’

Dingi, can salı anlamına geliyor. Uçağın kanadının içinde bulunan dingiler, uçak suya acil iniş yaparsa kanadın üzerindeki kapağın otomatik olarak açılmasıyla ortaya çıkıyor. MSB’nin açıklamasından, dingi kapağının nedeni belli olmayan bir şekilde açıldığı, içerisindeki tüpün kuyruğa çarptığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği anlaşılıyor. Öte yandan bu hasar, uçağın parçalanmasına yol açtı.Bunun nedeniyle ilgili bakanlık, malzemelerdeki yapısal hasarların incelemeleri hakkında, “Uçak enkazından alınan parçalar üzerindeki yapısal hasar ve izlere yönelik ilave metalurjik incelemeler ve analizler detaylı olarak devam etmektedir. Malzemelerde tespit edilen kırıkkesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği tespit edilmiştir” ifadelerini kaydetti.

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır” sözlerine yer verildi.