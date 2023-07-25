MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Astsubay Mehmet Özler'in askeri araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre, askeri araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
"54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığında (Edirne / Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
July 25, 2023
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