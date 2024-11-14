MSB açıkladı: 15 yaşındaki kız ile buluşmak üzereyken yakalanan uzman çavuşun TSK ile ilişiği kesildi

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:41

Bosna Hersek'te görev yapan 15 yaşındaki kız ile buluşmak üzereyken pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalanan Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB kaynakları konuya ilişkin “Sosyal medyadaki görüntüler maalesef doğrudur. Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran’ın 28 Ekim’de Yurt Dışı Geçici Görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 4 Kasım’da sözleşmesi feshedilerek TSK’dan ilişiği kesilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde operasyonlara devam edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 48, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise bin 299’u Irak’ın, bin 206’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, terör inlerine girmeye devam eden TSK’nın, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiğini dile getirdi.

Öte yandan Aktürk, son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı teröristin daha Ceylanpınar’daki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu duyurdu.

HUDUT HATTINDA 1'İ TERÖRİST 149 KİŞİ YAKALANDI

Hudutlarda çok katmanlı emniyet sistemi ile güvenliğin sağlandığını belirten Tuğamiral Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahıs yakalanmış, bin 443 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 610’a, engellenen kişi sayısı da 87 bin 755’e yükselmiştir” şeklinde konuştu.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAN TUSAŞ ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “Bakanımız bugün de resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanını ağırlayacak, akabinde her iki Bakan geçtiğimiz günlerde menfur terör saldırısına uğrayan savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’ı ziyaret edeceklerdir” açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ottowa Sözleşmesi kapsamında; ülkemizin mayın temizlik faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların ve alınan derslerin paylaşılması ile Nijerya Federal Cumhuriyeti’nde Mayın Faaliyet Merkezi kurulması çalışmalarına destek maksadıyla, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ottowa Sözleşmesi Uygulama Destek Biriminden oluşan heyet 4-8 Kasım tarihleri arasında Millî Mayın Faaliyet Merkezini ziyaret etmiştir.

Diğer yandan 1-10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan ve derece elde eden, 8-10 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde toplamda 17 altın, 25 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan ‘Kurbağalama’ branşında ise Türkiye rekoru kıran Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımızın sporcularını bir kez daha kutluyoruz.”

İsrail’in; Batı Şeria, Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Aktürk, “Filistin’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla masum Filistin halkının ölümüne sebep olan İsrail, Lübnan’a saldırmaya, İran ile gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. İnsani yardımların ulaşmasına da engel olan İsrail’in saldırganlığı bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İsrail’in soykırımına, ilhak girişimlerine ve bölgede yaratacağı gerilimlere karşı uluslararası toplum ve bölge ülkelerini bir kez daha gerekli kararlılığı göstermeye çağırıyoruz” dedi.

Yerli savunma sanayi ürünleriyle TSK’nın caydırıcılığının arttırılması etkinliklerine devam edildiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca F-4E uçaklarının envantere girişinin 50’nci yılı kapsamında Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 15-17 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

Personel ve askerî öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları bugün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ‘2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini’ başvuruları ise yarın sona erecektir” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN 'SURİYE' AÇIKLAMASI SORULDU

Bakanlık kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız” şeklindeki sözlerinden sonra Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

“Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon / harekat yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız.”